Алексей Лундин

“ Ты никогда не готов к тому, что твоя жизнь резко изменится. И кроме физической боли ты испытываешь еще тяжелую моральную травму. Я – музыкант. Любое выступление для меня – это огромная ответственность. Когда я получил травму, первое время я просто растерялся. Я не знал, что делать и к кому обращаться. Я благодарен судьбе, что существуют настоящие профессионалы. И один из них - это Юрий Глазков! Я рад, что он стал не только моим лечащим врачом, но и настоящим другом. Спасибо за блестяще проведенную операцию! ”