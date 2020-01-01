Записаться на приём:
8 (495) 646-64-82
проспект Мира, дом 102, стр. 27, вход номер 2
×
(c) 2010-2020 - Глазков Юрий Константинович. Лечение травм и заболеваний коленного и плечевого сустава
Врач травматолог-ортопед

Глазков
Юрий Константинович

Действительный член Европейского общества спортивной травматологии, хирургии коленного сустава и артроскопии
Кандидат медицинских наук
Действительный член Американской Академии хирургов-ортопедов
Действительный член Российской ассоциации спортивных травматологов, артроскопических и ортопедических хирургов, реабилитологов
Действительный член ассоциации травматологов ортопедов России
Запись на прием Интервью
Мы лечим.
Мы не делаем ненужных операций
и не назначаем ненужного лечения
Колено
Лучшие Европейские методики диагностики и лечения проблем коленного сустава, применяемые в клинике, позволяют добиться быстрого и эффективного возврата к активной, в том числе и спортивной жизни
Подробнее
Плечо
Индивидуальный подход к проблеме каждого пациента и грамотная диагностика, позволяют нам составить комплексный план лечения и успешно устранить причину и симптомы заболевания.
Подробнее
Если Вам нужна операция
Информированность пациента и правильная подготовка к операции
позволяет достичь максимального успеха в лечении.

Подготовка

  • Первичная консультация оперирующего хирурга. Анализ жалоб, клинический осмотр, анализ, МРТ, экспертное заключение, составление плана операции, внесение пациента в операционный график.
  • Сдача пациентом необходимых анализов в процессе предоперационной подготовки. Просмотр анализов оперирующим хирургом.

Операция

  • После проведения анестезии проводится обработка кожи растворами антисептиков
  • Укладка пациента с применением одноразовых стерильных материалов
  • С помощью маленького скальпеля делается 2 прокола кожи по 5-6 мм каждый, внутрь сустава вводится камера, подключенная к монитору.
  • Проводится тщательное обследование сустава на предмет повреждений и заболеваний
  • Решение выявленных проблем
  • Раны ушиваются специальными нитками
  • Накладывается стерильная повязка

После операции

  • Постельный режим определяется видом операции (2-6 часов).
  • Дальнейшая активность определяется сложностью выполненной процедуры.
  • На следующее после операции утро проводится перевязка, тщательное обсуждение прошедшей операции. Сроки пребывания в клинике 1-2 дня
  • Пациент получает рекомендации по дальнейшему лечению лично непосредственно от оперирующего хирурга.
  • В ряде случаев, при наличии показаний, вам могут быть рекомендованы специальные инъекционные (внутрисуставные) процедуры в отдаленном послеоперационном периоде.
  • Практически безграничная доступность вашего хирурга в послеоперационном периоде (почта, телефон, мессенджеры, социальные сети).
  • Любые необходимые манипуляции первые 10 дней после операции бесплатно.
Важно знать!
Запись на прием
Клиника
Стационар
Уникальный комплекс современных консервативных методов лечения, способствующих достижению максимального результата лечения
Лицензии и сертификаты
Регулярное участие в российских и зарубежных научных-практических мероприятиях позволяет быть всегда в курсе последних трендов современной медицины
Показать все

Мы в СМИ
Мы не скрываем наши знания от других. Многие полезные темы освещены нами на телевидении, в прессе, в интернете. Пользуйтесь на здоровье!

Интервью и репортажи

Здесь собраны интересные интервью, выступления на телевидении, кадры из операционной.

Еще

Авторские статьи

В данном разделе вы найдете авторские статьи доктора Глазкова Юрия Константиновича

7 фитнес-советов, которым лучше не верить
Почему болят суставы? Артроз, артрит, подагра: что делать?
Укол в коленки: как и зачем делать инъекции гиалурона
Еще
Отзывы
Отзывы пациентов, прошедших лечение в клинике Доктора Глазкова. Более 70 честных отзывов пациентов из открытых источников в интернете.
Алексей Лундин
— заслуженный артист РФ, ведущий солист коллективов «Моцарт-квартет» и «Виртуозы Москвы“

“ Ты никогда не готов к тому, что твоя жизнь резко изменится. И кроме физической боли ты испытываешь еще тяжелую моральную травму. Я – музыкант. Любое выступление для меня – это огромная ответственность. Когда я получил травму, первое время я просто растерялся. Я не знал, что делать и к кому обращаться. Я благодарен судьбе, что существуют настоящие профессионалы. И один из них - это Юрий Глазков! Я рад, что он стал не только моим лечащим врачом, но и настоящим другом. Спасибо за блестяще проведенную операцию! ”

Сергей Ерошенко
— Владелец и шеф-повар ресторана “Честная кухня“

Ты можешь заплатить любую сумму за лечение, но это не гарантирует качества. Как и громкое имя клиники. В вопросах здоровья вся наша семья обращается к Доктору Глазкову. Он всегда старается помочь сам, либо рекомендует отличных профильных специалистов. Он прекрасный человек и Профессионал с большой буквы!

Владислав Ильич
— врач-стоматолог, владелец и главный врач Клиники "доктора Учителя"

Юра вернул меня в профессию. “Я работаю стоматологом более 40 лет. 3 года назад я получил травму, в результате которой потерял функцию правой руки. Я не мог продолжать работать - и это была катастрофа!
Доктор Глазков спас меня, проведя сложнейшую операцию на сухожилиях плеча и восстановив мою руку. Я снова вернулся в профессию

Алексей Башлыков
— Первый вице-президент Западно- Российской Организации Киокушинкай Каратэ-до

“ Любой профессиональный спорт всегда связан с травмами. И каратэ не исключение. Растяжения, переломы, порванные связки – это то, с чем приходится сталкиваться спортсменам. Наш главный травматолог Юрий Глазков не только супер профессионал, но и прекрасный человек! Его любят и уважают все наши ребята! Всегда на позитиве, находит подход к каждому. Спасибо от всех нас! ”

Федор Фомин
— диджей, музыкальный продюсер

"Крутить пластинки и сводить музыку, даря веселье и радость окружающим - это моя жизнь. Боль в плече не позволяла мне нормально работать и чувствовать себя комфортно. Спасибо доктору Глазкову за профессиональную помощь. В его руках любая проблема с суставами перестает существовать!”

Доктор спас мне руку

Алексей Казаков
— режисер, продюсер

В экстренной ситуации я знаю, кому позвонить!

Все отзывы
Полезно знать
В данном разделе вы найдете интересную информацию для пациентов.
Массаж голеностопа после перелома

После перелома лодыжки (щиколотки) требуется закрытая репозиция и иммобилизация конечности, либо хирургическая операция. На этапе восстановления используется массаж. Он может применяться уже с 3-4 дня после получения травмы.

Массаж голеностопного сустава

Массаж голеностопного сустава применяется при многих заболеваниях травматического, воспалительного, дегенеративного происхождения. Его используют и при порождённых патологиях.

Массаж плечевого сустава

Массаж плеча и окружающих его тканей используется при любых его повреждениях: воспалительных, травматических, дегенеративно-дистрофических. Эта процедура помогает уменьшить боль и улучшить кровоток, снять отечность и обеспечить нормальное протекание репаративных процессов.

Массаж при артрите плечевого сустава

При артрозе плеча и некоторых видах артритов используется массаж. Он помогает уменьшить симптомы заболевания, улучшить трофику тканей и предотвратить атрофию мышц. Процедура имеет как немедленные, так и отдаленные эффекты.

Массажа при артрозе коленного сустава

Массаж коленного сустава при деформирующем артрозе является частью комплексной терапии пациентов с начальной стадией заболевания. Эта болезнь развивается постепенно, прогрессирует постоянно, но обычно очень медленно.

Массаж при коксартрозе тазобедренного сустава

Массаж используется в качестве вспомогательного метода лечения деформирующего остеоартроза тазобедренного сустава. Он помогает уменьшить боль, нормализовать тонус мышц, улучшить трофику тканей.

О докторе

Медицинский центр травматологии и ортопедии в Москве

Наша клиника призвана помогать пациентам решать сложные проблемы, связанные с различными ортопедическими дисфункциями, а также лечить последствия травм. Задача непростая, но мы справляемся на самом высоком уровне и считаем своим долгом – дарить здоровье всем, кто к нам приходит.

В нашей клинике оказывают лечение заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата с помощью применения передовых и современных технологий.

Мы обладаем большим опытом работы, достаточным для того, чтобы вывести наиболее оптимальную структуру работы, которая устроит и нас, и, безусловно, наших гостей. Персонал клиники – это профессиональные врачи со стажем и многолетним опытом в своей специализации. Специалисты клиники Доктора Глазкова имеют профессиональное образование, постоянно совершенствуют свои навыки и знания, посещая курсы повышения квалификации и конференции всероссийского масштаба.


Давайте дружить!
Странички нашей клиники есть в самых популярных социальных сетях. Подписывайтесь, следите за нами, не забывайте ставить лайки, делитесь со своими друзьями. Давайте дружить!
(c) 2010-2020 - Глазков Юрий Константинович. Лечение травм и заболеваний коленного и плечевого сустава
Яндекс.Метрика
Сделано