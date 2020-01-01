Здесь собраны интересные интервью, выступления на телевидении, кадры из операционной.
В данном разделе вы найдете авторские статьи доктора Глазкова Юрия Константиновича
“ Ты никогда не готов к тому, что твоя жизнь резко изменится. И кроме физической боли ты испытываешь еще тяжелую моральную травму. Я – музыкант. Любое выступление для меня – это огромная ответственность. Когда я получил травму, первое время я просто растерялся. Я не знал, что делать и к кому обращаться. Я благодарен судьбе, что существуют настоящие профессионалы. И один из них - это Юрий Глазков! Я рад, что он стал не только моим лечащим врачом, но и настоящим другом. Спасибо за блестяще проведенную операцию! ”
Ты можешь заплатить любую сумму за лечение, но это не гарантирует качества. Как и громкое имя клиники. В вопросах здоровья вся наша семья обращается к Доктору Глазкову. Он всегда старается помочь сам, либо рекомендует отличных профильных специалистов. Он прекрасный человек и Профессионал с большой буквы!
Юра вернул меня в профессию. “Я работаю стоматологом более 40 лет. 3 года назад я получил травму, в результате которой потерял функцию правой руки. Я не мог продолжать работать - и это была катастрофа!
Доктор Глазков спас меня, проведя сложнейшую операцию на сухожилиях плеча и восстановив мою руку. Я снова вернулся в профессию
“ Любой профессиональный спорт всегда связан с травмами. И каратэ не исключение. Растяжения, переломы, порванные связки – это то, с чем приходится сталкиваться спортсменам. Наш главный травматолог Юрий Глазков не только супер профессионал, но и прекрасный человек! Его любят и уважают все наши ребята! Всегда на позитиве, находит подход к каждому. Спасибо от всех нас! ”
"Крутить пластинки и сводить музыку, даря веселье и радость окружающим - это моя жизнь. Боль в плече не позволяла мне нормально работать и чувствовать себя комфортно. Спасибо доктору Глазкову за профессиональную помощь. В его руках любая проблема с суставами перестает существовать!”
Доктор спас мне руку
В экстренной ситуации я знаю, кому позвонить!
После перелома лодыжки (щиколотки) требуется закрытая репозиция и иммобилизация конечности, либо хирургическая операция. На этапе восстановления используется массаж. Он может применяться уже с 3-4 дня после получения травмы.
Массаж голеностопного сустава применяется при многих заболеваниях травматического, воспалительного, дегенеративного происхождения. Его используют и при порождённых патологиях.
Массаж плеча и окружающих его тканей используется при любых его повреждениях: воспалительных, травматических, дегенеративно-дистрофических. Эта процедура помогает уменьшить боль и улучшить кровоток, снять отечность и обеспечить нормальное протекание репаративных процессов.
При артрозе плеча и некоторых видах артритов используется массаж. Он помогает уменьшить симптомы заболевания, улучшить трофику тканей и предотвратить атрофию мышц. Процедура имеет как немедленные, так и отдаленные эффекты.
Массаж коленного сустава при деформирующем артрозе является частью комплексной терапии пациентов с начальной стадией заболевания. Эта болезнь развивается постепенно, прогрессирует постоянно, но обычно очень медленно.
Массаж используется в качестве вспомогательного метода лечения деформирующего остеоартроза тазобедренного сустава. Он помогает уменьшить боль, нормализовать тонус мышц, улучшить трофику тканей.
Наша клиника призвана помогать пациентам решать сложные проблемы, связанные с различными ортопедическими дисфункциями, а также лечить последствия травм. Задача непростая, но мы справляемся на самом высоком уровне и считаем своим долгом – дарить здоровье всем, кто к нам приходит.
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